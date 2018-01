Die Sanierung und der Neubau von 19 Kindergärten und Schulen in Sachsen-Anhalt werden vom Finanzministerium gefördert.

Magdeburg (dpa) l Sachsen-Anhalt unterstützt den Neubau von Kindergärten und Schulen in kleineren Orten mit 33 Millionen Euro. In den nächsten Tagen werden die Zusagen für 19 Einrichtungen vergeben, wie Finanzminister André Schröder (CDU) am Freitag in Magdeburg sagte. Die Spanne der Unterstützung reiche von knapp 131.000 Euro für die klimafreundliche Sanierung einer Grundschule in Börgitz in der Altmark bis hin zu 2,6 Millionen Euro für den Ausbau einer Grundschule in Welsleben im Salzlandkreis.

Neben zwölf Schulen werden auch sieben Kita-Projekte unterstützt. Ein Kindergarten in Elbinderode im Harz bekommt knapp 592.000 Euro für die klimafreundliche Sanierung, Hohenthurm im Saalekreis kann mit 961.000 Euro einen Hort energetisch umbauen. Das Interesse sei höher gewesen als das Budget und nicht alle Anträge konnten berücksichtigt werden, sagte Schröder. Die Kommunen könnten in einer letzten Runde jedoch noch einmal 20 Millionen Euro Förderung beantragen.

Geld kommt aus EU-Programm

Das Geld wird über den Fördertopf Stark III ausgereicht und stammt aus einem EU-Programm. In einer ersten Runde waren Baumaßnahmen für 21 Einrichtungen in Orten mit weniger als 10.000 Einwohnern unterstützt worden. Im Vergleich dazu seien im zweiten Anlauf deutlich mehr Projekte dabei, in denen ganze Gebäude ersatzweise neu gebaut werden, sagte Schröder. Aus einem anderen Topf werden Schul und Kitasanierungen für Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern unterstützt. Dort stehen fast 350 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln bereit. Bisher wurden von 70 Projekten 19 bewilligt, sagte Schröder. Bei den anderen laufe die aufwendige Prüfung.