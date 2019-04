Die Jagd auf Raser ist eröffnet: Im Rahmen des Blitzermarathons 2019 beteiligt sich Sachsen-Anhalt an der "Operation Speedmarathon".

Magdeburg l Weil in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 140 Verkehrsteilnehmer tödlich verunglückten, beteiligt sich auch die Polizei Sachsen-Anhalt am Mittwoch an der europaweiten „Operation Speedmarathon“.

Oft ist eine erhöhte Geschwindigkeit Ursache für die Unfälle. So macht die Polizei am Mittwoch in insgesamt zehn Bundesländern Jagd auf Raser.

In den frühen Morgenstunden beginnt der Blitzermarathon 2019 und dauert 24 Stunden an. Wo in Sachen-Anhalt am Mittwoch Blitzer stehen, sehen Sie in unserer Übersicht.