Jäger schießt sich selbst ins Bein

Halle - Ein Jäger hat sich bei einem Unfall selbst verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ihm auf einem Hochsitz im Saalekreis ein geladenes Jagdgewehr umgefallen. Dabei löste sich ein Schuss und traf ihn ins Bein, wie die Polizei am Mittwoch in Halle mitteilte. Eine Joggerin und eine Ärztin, die mit dem Fahrrad unterwegs war, kamen ihm zu Hilfe. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben war die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Die Polizei stellte das Jagdgewehr sicher.