Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt Das treibt Jugendliche aus Halle in die Kriminalität: „Alles dreht sich um Geld“

Halle gilt als Brennpunkt der Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt. Die Gewalt unter Teenager hält die Polizei in Atmen. Wie sind diese Jugendlichen zu erreichen und was beschäftigt sie? Wir lassen sie sprechen - über Autos, Geld und zerfetzte Basketballkörbe.