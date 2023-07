Die Zahl der beschleunigten Verfahren ist in Sachsen-Anhalt so gering wie seit 1995 nicht mehr.

Magdeburg - Schnelle Verurteilungen wie diese sind selten: In der Nacht zum 11. April besprüht ein 24-Jähriger in der Bahnhofsunterführung in Blankenburg mit blauer Farbe die Wände. Bundespolizisten fassen ihn auf frischer Tat und stellen seine Spraydosen sicher. Noch in der Nacht gesteht der junge Mann alles, eine Voraussetzung für ein beschleunigtes Verfahren. Die Polizisten stellen die Akte im Eiltempo zusammen. „Nur wenige Tage später konnten wir am Amtsgericht Wernigerode ein beschleunigtes Verfahren beantragen“, sagt Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck aus Halberstadt.

Schnelle Reaktionen immer seltener

Nach weiteren sieben Wochen verhängt der Richter eine Geldstrafe von 900 Euro und alles ist erledigt. Normale Strafverfahren dauern hingegen landesweit an Amtsgerichten im Schnitt ein halbes Jahr.

„In diesem Fall hat alles gut funktioniert, weil die Polizei uns in kürzester Zeit alles zugearbeitet hat. Nur so können wir auch reagieren“, so der Oberstaatsanwalt. Solche schnellen Reaktionen seien immer seltener. In der Regel dauert es zwei bis drei Monate von der Anzeige bei der Polizei bis zum Eintreffen der Akte bei der Staatsanwaltschaft.

Meisten Eilprozesse in Halle

Nach einer Erhebung der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg ist die Zahl beschleunigter Verfahren so niedrig, wie seit 1995 nicht mehr. Allein in den vergangenen 15 Jahren sank sie um das Fünffache, von 1137 auf 217 Fälle. Die meisten der Eil-Prozesse gab es in Halle (68) und Dessau-Roßlau (58). Es folgen Stendal (57) und Magdeburg (34).

Oberstaatsanwalt Klaus Tewes von der Generalstaatsanwaltschaft führt den Rückgang der beschleunigten Verfahren auf zunehmend bevorzugtere „Strafbefehle“ zurück. Diese hätten den Vorteil, dass alles rein schriftlich erfolgt und dadurch meist schneller zum Ergebnis führt. Vorausgesetzt der Beschuldigte erhebt keinen Einspruch. Es bleibe so „ein organisatorisch aufwendigerer Eil-Prozess erspart“. Durch den höheren Aufwand solcher Schnell-Prozesse, bestehe laut Tewes zudem die Gefahr, das wichtigere Fälle liegen bleiben. Andere von der Volksstimme befragte Staatsanwälte führen als Grund auch „überfrachtete prozessuale Vorschriften“ ins Feld.

So sind die Zahlen zurückgegangen. Grafik: prePress Media

Christian Hoppe vom Landes-Richterbund: „Solche beschleunigten Verfahren sind tatsächlich aufwendiger, aber machbar, wenn alle Voraussetzungen stimmen. An den Richtern liegt es nicht.“

Für den Rechtspolitiker im Landtag, Holger Stahlknecht (CDU), ist die Situation unbefriedigend: „Die Strafe sollte auf dem Fuß folgen, deshalb sind beschleunigte Verfahren wichtig.“ Strafbefehle hätten nach seiner Meinung außerdem „eine ganz andere Wirkung“ als ein Eil-Prozess. Der ehemalige Staatsanwalt und Innenminister: „Es ist ein Unterschied, wenn ich nur ein Schreiben nach Hause bekomme oder vom Richter eine ordentliche Standpauke.“ Aus generalpräventiven Gründen halte er das für wichtig.

Linken-Fraktions-Vorsitzende, Eva von Angern, will das Thema im Rechtsausschuss auf die Tagesordnung setzen. „Man muss aufpassen, dass das Vertrauen in die Justiz nicht verloren geht“, meint sie. Von einem Strafbefehl würden die Opfer gar nichts mitbekommen. Bei einem Prozess sei das aber anders.

Auch Rüdiger Erben (SPD) kündigt an, dies im Rechts- und Innenausschuss auf die Tagesordnung zu heben. Sein Verdacht: „Möglicherweise liegt es an der hohen Belastung der Revierkriminaldienste bei der Polizei, die eine schnelle Bearbeitung und damit ein beschleunigtes Verfahren verhindern.“

Für Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) seien die schnellen Verfahren „positiv zu bewerten“, sie sagt: „In Sachsen-Anhalt ist der Anteil dieser Verfahren im Bundesvergleich weiterhin mit am höchsten.“