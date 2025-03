Freizeitpark an der A14 Dieser Erdbeerhof-Ultra war in einem Jahr mehr als 200 Mal im Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Kaum zu glauben, aber wahr: Mehr als 200 Mal war der Döbelner Ullrich Lamm schon im Karls Erlebnis-Dorf, das gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. Was ihm an dem Freizeitpark so sehr gefällt.