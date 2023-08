Ihr Weg war über Jahre hinweg durch den Leistungssport bestimmt. Doch früher oder später ist Schluss damit. Und was dann? Die wenigsten haben schon in der Karriere ausgesorgt. Einige fallen in ein Loch. Andere schaffen den Absprung. Fünf SCM-Asse berichten über die Kehrtwende in ihrem Leben.

Vizelweltmeisterin Franziska Hentke beendete nach Olympia 2021 ihre Karriere und wechselte als „Nachwuchs-Bundestrainerin in Ausbildung“ an den Beckenrand.imago

Magdeburg - Aus. Vorbei. Finito.

ir schreiben den 20. Juli 2023. SCM-Freiwasserschwimmer Rob Muffels (28) verpasst bei der WM in Japan knapp Bronze. Weil der Team-Weltmeister von 2015 und 2019 „keine Option mehr“ auf eine Olympia-Ticket für die Spiele 2024 in Paris hat, verkündet er sein Karriereende. Nach 20 Jahren Knüppelei und Kachelzählen war’s das also.

Einfach so? Nein! Dem sei schon ein längerer Entscheidungsprozess vorausausgegangen. Aber er sei am Ende „fein damit“ gewesen, versichert der Magdeburger und blickt entschlossen nach vorn. Acht Semester Psychologie an der Uni habe er auf dem Buckel. Theoretisch. Praktisch sind es wohl gerade einmal zwei, weil der Sportsoldat „zu 100 Prozent“ auf die Karte Sport gesetzt hat und 2021 sogar exmatrikuliert wurde. Doch sei’s drum: „Jetzt beginnt das Studentenleben.“

Das klingt zumindest nach einem Plan. Den hat nicht jeder, der den Absprung schaffen muss. „Für nahezu alle Sportler bedeutet das Karriereende – aus welchen Gründen auch immer – einen biografischen Bruch“, sagt der Sportwissenschaftler und Soziologe Robert Gugutzer von der Uni Frankfurt. Meist seien sie so stark auf ihren Sport fixiert, dass wenig Platz für andere Interessen oder alternative Karrierepläne bliebe. „Ich glaube, dass mehr Sportler von solchen Krisen betroffen sind, als man denkt.“

rise? Loch? Orientierungslosigkeit? Nicht bei Franziska Hentke (34). Aus gutem Grund. Die Vizeweltmeisterin und Feldwebel in der Sportfördergruppe der Bundeswehr hatte zum Zeitpunkt des Abschieds eine klare Vorstellung vom Leben nach dem Karriereende. 26 Jahre hatte sich Muffels’ Teamkollegin beim SCM mit Haut und Haar dem Schwimmsport verschrieben. Nach einem völlig verpatzten Olympiarennen in Rio 2016 habe sie das erste Mal darüber nachgedacht, den „Badeanzug“ an den Nagel zu hängen. Doch einfach so aufgeben? Nein! Nach kurzer Zeit hatte „Franzi, die Kämpferin“ wieder Oberwasser. Außerdem winkte der Japan-Verliebten mit Olympia in Tokio ein verlockendes Ziel. „Aber danach, das stand für mich fest, höre ich auf.“

Denn die Vizweltmeisterin und zweifache Europameisterin, die „eigentlich immer schon Physiotherapeutin werden“ wollte, hatte einen Plan A nach dem Ausstieg. Dabei spielte ihr die im deutschen Sport gestartete Traineroffensive in die Karten: Auf Empfehlung des Schwimmverbands hieß die neue Marschrichtung bei der Bundeswehr: Hentke tritt nach Olympia zurück, nimmt ein Trainerstudium auf und kümmert sich dual um die Schwimmtalente des Verbandes. „Bundestrainer-Nachwuchs – so ein Angebot bekommt man nur einmal im Leben.“ Das sei ein lukrativer, sicherer Job. Und sie bleibt so dem Schwimmsport verbunden. „Ich wäre schön doof gewesen, das abzulehnen.“

Befreit von Zukunftsängsten startete die Schwimmerin in die Olympiavorbereitung. Ein krönender Abschluss blieb ihr in Tokio 2021 mit Platz 13 aber verwehrt. Konsequent zog sie den Schlussstrich. Für Wehmut oder eine Sinnkrise blieb keine Zeit. Im Oktober ging es mit dem Trainerstudium los. „Für mich war das ein weicher Übergang. Alles stand fest, war geregelt. Und ich hatte einfach genug vom Schwimmen. Das hat es mir leicht gemacht, im neuen Leben anzukommen.“

Und hier fühlt sie sich zwei Jahre später noch immer in ihrem Element. Der mittlere Altersbereich sei ihr Ding. Die Mädchen und Jungs wüssten, was sie wollen, sind in ihrer Entwicklung aber noch formbar. „Ich kann ihnen viel von meiner Erfahrung mitgeben und vermitteln.“ Nicht nur, was es an Härte und Disziplin braucht, um erfolgreich zu sein. Sondern auch, dass es ein Leben nach dem Sport gibt.

Das Problem aus ihrer Sicht: Als Profisportler habe man einen sehr geregelten Tagesablauf. Und wer dazu in der Sportfördergruppe der Bundeswehr oder der Bundespolizei ist, habe im Grunde ein bequemes Leben und Auskommen. „Klar, dass sich da mancher schwertut und Angst hat, die Komfortzone Sport zu verlassen. Aber das wahre Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken. Dieser Herausforderung muss sich jeder Profisportler irgendwann stellen.“

uch Fabian van Olphen (42) hat das tun müssen. Der Niederländer, bis 2017 langjähriger Kapitän der SCM-Handballer – Spitzname „Tulpe“ – hat Anfang 2020 seinen Rücktritt verkündet. Zu dem Zeitpunkt trug er das Trikot des TBV Lemgo. Die Entscheidung, mit 38 Jahren den Handball beiseitezulegen, hat ihm ein Kreuzbandriss abgenommen. „Zum Glück zahlte die Berufsgenossenschaft das Geld während der Reha. So hatte ich 18 Monate Zeit, um meinen Kopf einzuschalten und mir zu überlegen, wie es weitergehen soll.“ Er bedauerte zwar im Nachhinein, nie studiert zu haben, aber zumindest hatte er während seiner Zeit in Magdeburg einen IHK-Abschluss zum Sportfachwirt gemacht. Zudem konnte er in seiner Profikarriere einiges zur Seite legen für sich und seine Familie. „So war ich nicht gezwungen, sofort Geld zu verdienen.“

Naheliegend wäre der Trainerjob gewesen. Ein Weg, den Ex-SCM-Spieler wie Bennet Wiegert, Bartosz Jurecki, Yves Grafenhorst oder zuletzt Christoph Theuerkauf gewählt haben. Doch für den Ex-Abwehrchef war das keine Option: „Zu viel Unsicherheit. Zu viel Stress. Als Trainer bist das schwächste Glied und der Erste, der gefeuert wird, wenn es mal nicht läuft.“

Doch dem Handball etwas zurückzugeben, war ihm wichtig. Dann also Sportmanagement und Spielerberater. Aber auch das ist ein Haifischbecken. Und die Konkurrenz groß, der Spielermarkt abgegrast. Dennoch ging Tulpe 2020 mit der „Van Olphen Sportmanagement GmbH Magdeburg“ an den Start. Peu à peu hat er sich einen Kundenstamm aufgebaut – um die 20 Handballer. Alles Talente, darunter viele aus der Region und den Niederlanden. „Das sind alles coole Jungs und Mädchen, die vernünftig sind und zu meiner Philosophie passen. Die möchte ich in Ruhe aufbauen.“ Zu seinem Job gehöre neben der Suche nach dem richtigen Verein oder Sponsoren auch die Zukunftsplanung seiner jungen Klienten. „Ich helfe ihnen aber nicht, wenn ich alles für sie regel und sie verhätschel. Aber ich kann auch niemanden zwingen. Ihr Leben müssen sie schon alle selbst in den Griff bekommen.“

Leben kann er von der Spielerberatung noch nicht, sagt der Vater von Zwillingen. Das könne er aber vom zweiten Standbein, das er sich mit Ex-Teamkollege Andreas Rojewski in der Wahlheimat Magdeburg aufgebaut hat. Mit der Vermietungs-Agentur „RT Rent & Living“ wagen sich beide ins Immobiliengeschäft. „Roje hatte schon früher die Idee, 2022 ergab sich die Gelegenheit, einem Freund die Firma abzukaufen.“ Absprung also geschafft? „Ja, läuft bei uns.“

as kann Ex-Diskuswerferin Anna Wierig (30) nach ihrem Schritt in die Selbstständigkeit als Familien- und Erziehungsberaterin Anfang des Jahres nicht sagen. Noch nicht. „Mir war klar, dass alles seine Zeit braucht. Es muss sich auch erstmal rumsprechen, dass es sowas überhaupt in Magdeburg gibt. Aber ich habe ein absolutes Urvertrauen, dass mein Weg der richtige für mich ist.“

Das Firmenlogo in ihrem frischbezogenen Büro „ankommen by Anna Wierig“ ist Programm. Die Wahlmagdeburgerin, die nach der Geburt von Söhnchen Anton im Februar 2021 den Plan von der Rückkehr in den Diskusring ein halbes Jahr später verwarf und zurücktrat, strahlt im Gespräch eine angenehme Gelassenheit und Seelenruhe aus. Die Junioreneuropameisterin und Olympiazehnte 2012 (damals unter dem Mädchennamen Rüh) scheint im neuen Leben angekommen und mit sich im Reinen zu sein.

Wie Hentke profitiert die langjährige Sportsoldatin nach dem Karriere-Aus vom Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Drei Jahre Grundsold halten der gelernten Bürokauffrau bis 2024 den Rücken für die Gestaltung ihrer Zukunft frei. Zeit, sich den ihr aufdrängenden Fragen zu stellen: Was kann ich? Was will ich? Wer bin ich und was macht mich abseits vom Sport aus?

Die Antworten, losgelöst von Erfolgsdruck, Zwängen und Energien aus dem Sport, seien wichtige Grundsteine für die Zeit nach der Karriere, betont Wierig. Und genau diese Fragen – nach der Persönlichkeit, nach Talenten, Potenzialen und Eigenschaften jedes Einzelnen – stünden nunmehr im Fokus ihrer Familienberatung nach dem Human-Design-Konzept.

Zwar möchte sie die Zeit als Profisportlerin nicht missen. Aber im Rückspiegel sehe sie heute vor allem ein durchgeplantes, fremdbestimmtes und nach Wettkampfhöhepunkten ausgerichtetes Leben. „Ich sehe Sportler, die auf den Punkt abliefern müssen und fallen gelassen werden, wenn es nicht läuft. Ich bin echt froh, dass ich aus der Mühle raus bin.“

Eine ganz andere Kiste ist das Thema bei Top-Athleten im Behindertensport. Hier haben in Deutschland nur ein Dutzend Profi-Status. Die anderen müssen zwangsläufig einen Fokus auf die berufliche Karriere haben, um über die Runden zu kommen. Sport, berufliche Ausbildung oder Job und Familie unter einen Hut zu kriegen, wird so zu einem Kraftakt sondersgleichen.

lizera Kardooni (44) könnte davon ein (Klage)lied singen. Tut er aber nicht. Weil Jammern nicht in seiner DNA liegt. „Ich habe immer schon mein Leben in die eigene Hand genommen, weil ich es musste.“ 2004 aus dem Iran geflohen, kämpfte der damalige Leichtathlet, der infolge von Kinderlähmung gehbehindert ist, um eine Zukunft in Deutschland. „Ich habe nichts geschenkt bekommen. Aber der Sport war für mich ein Türöffner.“ Er sei dankbar, dass er Menschen an seiner Seite hatte, im Verein in Haldensleben und später beim SCM, die ihm geholfen haben. Allen voran seine Trainer. Zum Beispiel mit der Chance auf eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Die sei für ihn Gold wert gewesen.

Hier kniete sich „Ali“ genauso rein wie in den Sport. Als Diskuswerfer nahm Kardooni an den Paralympics 2008 und 2012 teil, wurde Weltmeister. Später heimste er bis zum „schleichenden Karriereende“ 2019 im Ausleger-Kanu Medaillen ein.

Parallel zum Sport kletterte er als Sachbearbeiter die berufliche Karriereleiter hinauf. Erst ein Job an der Hochschule. Im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 zog es ihn aufgrund seiner Expertisen und Sprachkenntnisse ins Landesverwaltungsamt. Hier ging es rauf bis zum gehobenen Dienst. „Ich habe mich buchstäblich hochgearbeitet und bin sozusagen stellvertretender Leiter der Landesaufnahmeeinrichtung in Magdeburg“, erzählt der Iraner mit deutschem Pass stolz.

Und das ist noch nicht alles. Weil er zehn Jahren „nebenbei“ als Dolmetscher und Übersetzer gearbeitet und sich einen Namen gemacht hat, baut sich der zweifache Vater mit Ehefrau Katrin Hermann ein zweites Standbein als Kleinunternehmer auf: „Hermann & Kardooni Sprachdienstleistungen“ ist seit Juli auf dem Markt. Durch den Sport, seine persönlichen Erfahrungen und den beruflichen Umgang mit Behörden, Polizei und Gerichten verfüge er über ein großes Netzwerk. „Das möchte ich nutzen, um allen Beteiligten in der Kommunikation miteinander zu helfen und meine Erfahrungen weiterzugeben.“ Es gebe kaum eine bessere Referenz als den eigenen Lebenslauf: „Egal, ob im Sport oder im Beruf: Man kann es schaffen. Überall. Man muss nur den Willen dazu haben.“