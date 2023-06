Zahngesundheit Kein Nachwuchs und unzufrieden mit Regierung: Zahnärzte in Sachsen-Anhalt schlagen Alarm

Wer in Sachsen-Anhalt einen Zahnarzt sucht, hat zunehmend ein Problem. Immer mehr Praxen verhängen Aufnahmestopps. Um auf die Situation hinzuweisen, demonstrieren am Mittwoch 200 Zahnmediziner in Magdeburg.