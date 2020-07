In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Adoptionen über die Jugendämter 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Halle (dpa) l Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 95 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren adoptiert. 2018 waren es demnach 83 und damit 12 Adoptionen weniger. Mehr als die Hälfte der Minderjährigen waren jünger als 3 Jahre (51). In Sachsen-Anhalt werden Adoptionen nach Angaben einer Sprecherin des Landesamtes über die Jugendämter vermittelt.

Nach Angaben des Landesamtes wurden im Vorjahr 57 Kinder und Jugendliche – und damit die Mehrzahl (60 Prozent) – von Menschen adoptiert, mit denen sie nicht verwandt sind. In insgesamt 37 Fällen war es ein Stiefelternteil. Dabei handele es sich um ein neue Partnerin oder einen neuen Partner des leiblichen Elternteils. Innerhalb der Verwandtschaft gab es eine Adoption, die über das Jugendamt vermittelt wurde.

Regional gesehen gab es die meisten Adoptionen im Burgenlandkreis mit 16, in Magdeburg mit 14 sowie in Halle und im Landkreis Harz mit jeweils 12. Am wenigsten wurden Kinder und Jugendliche laut Statistik in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Jerichower Land vermittelt.