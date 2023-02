Kinderärzte in Sachsen-Anhalt sehen Versorgung in Gefahr

Magdeburg - Nach Schließung der Kinder-Intensivstation (ITS) am Magdeburger Uniklinikum sehen Kinderärzte die Versorgung im Land in Gefahr: „Mit der vorübergehenden Schließung ist eine Situation eingetreten, die eine Gefährdung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt darstellt“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands Leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen (VLKK), die der Volksstimme vorliegt. Die Schließung sei dabei die „Zuspitzung von jahrelangen Fehlentwicklungen in der Kinder- und Jugendmedizin“, schreiben die Verfasser um Verbandschef Matthias Heiduk, Chefarzt der Kindermedizin am Klinikum Magdeburg weiter.