140 Millionen Euro werden bis 2022 für die Verbesserung der Betreuung von Kindern nach Sachsen-Anhalt fließen.

Halle (Saale) (dpa) | Sachsen-Anhalt will die Gelder des Bundes aus dem "Gute-Kita-Gesetz" zu jeweils einem Drittel zur Verbesserung der Betreuung von Kindern, zur Ausbildung neuer Fachkräfte und zur Entlastung der Eltern von Gebühren einsetzen. Das sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag in Halle. Dort unterzeichnete sie zusammen mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Vertrag zur Umsetzung des Gesetzes im Land.

Bis 2022 fließen damit rund 140 Millionen Euro des Bundes in die Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung nach Sachsen-Anhalt.