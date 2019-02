Unter dem Motto „Fridays for future“ haben auch am Freitag wieder weit über 150 Schüler auf dem Magdeburger Domplatz in direkter Nähe zum Landtag demonstriert. Der Großteil der teilnehmenden waren Schüler, die mit der Demo gleichzeitig den Ferienbeginn eingeläutet haben. Nach einer Kundgebung zogen die Demonstranten über die Hegelstraße an der Staatskanzlei vorbei. Foto: Tom Wunderlich