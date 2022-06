Besondere Sprechstunde Klinikum will Kindern per Teddy die Angst vor dem Arzt nehmen

Arztbesuche sind für viele kleine Kinder keine schöne Erfahrung: Kalte Instrumente, eine fremde Umgebung und ab und an Spritzen in den Arm: Mit einem besonderen Projekt will die Sangerhäuser Helios-Klinik nun dafür sorgen, dass der Arzt-Besuch bei Kindern nicht mit Angst verbunden wird.