Die Ameos-Gruppe will den Mitarbeitern ihrer Kliniken im Salzlandkreis sowie in Haldensleben heute ein Angebot für Lohnsteigerungen vorlegen. Foto: dpa

Magdeburg l Das bestätigte Ameos-Regionalgeschäftsführer Frank-Ulrich Wiener. Verdi-Verhandlungsführer Bernd Becker sagte, man rechne heute mit dem Angebot.

Die Vorlage soll einen Ausweg aus dem seit Monaten andauernden Tarifstreit ebnen. Früher vereinbarte Gesprächstermine am 20. März und am 6. April habe man einvernehmlich abgesagt, erklärten beide Seiten. Als Grund nannten sie die Corona-Krise. „Bei den geltenden Kontaktbeschränkungen hätten wir nicht verhandeln können“, sagte Verdi-Vertreter Becker. „Wir haben Mitarbeiter in Quarantäne, die Leitung ist ständig in Krisensitzungen, erklärte Frank-Ulrich Wiener. Verhandlungen per Video-Konferenz seien nicht erwogen worden. Die Bewältigung der Krise stehe derzeit im Fokus. „Wir werden uns aber bemühen, das Angebot heute vorzulegen.“ Über Gesprächstermine sei dann zu beraten, ergänzte Wiener.

Für Verunsicherung in der Belegschaft sorgt unterdessen ein anonymes Papier. Nach Volksstimme-Informationen sollen Verdi-Mitglieder es nach einer Telefonkonferenz mit Ameos am Montag an Mitarbeiter des Standorts Aschersleben verteilt haben. Darin heißt es: „Es lag kein Angebot zur Gehaltssteigerung seitens Ameos vor, obwohl der 20. März und der 6. April als Frist gesetzt wurden.“ Die Tarifkommission habe Ameos nun die Frist bis heute gesetzt, Vorschläge vorzulegen. Kämen die nicht, wolle man den Druck auf Ameos erhöhen. Bernd Becker sagte gestern, er kenne das Schreiben aus den eigenen Reihen nicht. Linke-Abgeordneter Stefan Gebhardt warf Ameos vor, die Corona-Krise zu nutzen, um Tarifgespräche platzen zu lassen.