In Aschersleben kam es am Mittwochabend zu einer schweren Körperverletzung. Ein 28-Jähriger wurde vor einer Bar tätlich angegriffen.

Aschersleben (vs) l Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Aschersleben Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann in eine Schlägerei in der Nähe von einer Bar in der Vorderbreite verwickelt. Ein 23-Jähriger habe ihn zu der Bar bestellt und ihn sofort angegriffen. Er hatte einen gebrochenen Arm und schwere Prellungen am Oberkörper.

Die Polizei konnte vor Ort keine Personen feststellen. Der Mann erstattete später aber Anzeige in der Wache. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter 03471/3790 entgegen.