Agrarsubventionen Kommentar zu den Bauernprotesten: Landwirte unter Beobachtung

Am Montag, 8. Januar, wollen Zigtausende Landwirte in Deutschland den Verkehr blockieren. In Sachsen-Anhalt werden Konvois mit mehr als 1.000 Traktoren erwartet. Für die Bauern ist das nicht ohne Risiko.