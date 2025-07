Die Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt ist vorbei. Was bleibt?

Die Art und Weise der Aktion wirft Fragen auf. Warum das martialische Polizei-Aufgebot, das manch einen an die Aushebung eines südamerikanischen Drogenkartells erinnerte?

Das wird im Landtag noch eine Rolle spielen.

Jetzt werden erstmal die sichergestellten Unterlagen ausgewertet, Zeugen und Beschuldigte befragt. Das wird sich einige Zeit hinziehen und den einen oder anderen vor allem bei der CDU unruhig schlafen lassen. Denn es ist kaum anzunehmen, dass sich die Ermittlungen perspektivisch nur auf verantwortliche Mitarbeiter der Fraktionen beschränken. Diese werden die Zahlungen wohl nicht im Alleingang angewiesen haben. Gut möglich also, dass auch Parlamentarier ins Visier der Justiz geraten könnten.

Je näher all das an die Landtagswahl (September 2026) rückt, desto größer dürfte die Nervosität bei der CDU werden. Denn es geht es um Zahlungen von mutmaßlich mehr als 200.000 Euro, die womöglich rechtswidrig an Parlamentarier gezahlt wurden. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die den Landtag pauschal als Selbstbedienungsladen verunglimpfen.

Die Union wird das Thema nicht los. Will sie nicht weiter Vertrauen verspielen, sollte die CDU-Fraktion die Zahlungen sofort aussetzen. Und zwar so lange, bis die Angelegenheit juristisch geklärt wird. Einfach so weiterzumachen wie bisher, ist das falsche Signal.