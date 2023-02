Magdeburg - Der hohe Anteil von Migranten, die in Lohn und Brot sind, passt so gar nicht in das Bild der öffentlichen Wahrnehmung. Oft wird den Ausländern das Etikett angeheftet, es seien Menschen, die „uns nur auf der Tasche liegen“. Glaubt man der Statistik, sind mehr als zwei Drittel überhaupt nicht angewiesen auf staatlichen Unterstützung. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo zwischen Wahrnehmung und Arbeitsmarktzahlen. Ohne Zweifel gibt es so etwas wie eine Fluchtbewegung in das deutsche Sozialsystem. Aber in der Mehrheit möchten Migranten nichts anderes als die meisten Deutschen auch: Mit Fleiß und Arbeit zu Glück und Wohlstand kommen.