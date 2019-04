Am 26. Mai wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Neben der Neuwahl des Europäischen Parlaments sind dann vor allem die Kommunalwahlen von Interesse. Symbolfoto: Wolfram Kastl/dpa

In Sachsen-Anhalt zählt ein 18-Jähriger aus Zehren zu den jüngsten und eine 79-Jährige aus Loburg zu den ältesten Kommunalwahl-Kandidaten.

Magdeburg (vs) l Am 26. Mai wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Neben der Neuwahl des Europäischen Parlaments sind dann vor allem die Kommunalwahlen von Interesse. Dabei dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Laut Landeswahlleiterin werden mehr als 1000 Gremien und Räte neu gewählt. Insgesamt sind rund 1,88 Millionen Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt aufgerufen, bei den Kommunalwahlen ihr Kreuz zu machen. Zur Kommunalwahl sind 15 Parteien zugelassen. 14.473 Kandidaten treten zu den Wahlen an.

Einer der jüngsten Kandidaten ist 18 Jahre alt. Michael Benecke aus Zehren im Altmarkkreis Salzwedel ist CDU-Kandidat. Neben ihm kandidiert auch Mechthild Kaatz aus Loburg im Jerichower Land bei der Kommunalwahl. Kaatz gehört mit 79 Jahren zu den ältesten Kandidaten und sie kandidiert für die SPD.