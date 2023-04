Konzerte in Magdeburg Zu klein für große Künstler? Warum Bands seltener Konzerte in Magdeburg spielen

Was für Sachsen-Anhalts Pendler von Vorteil ist, ist für Konzerte in der Landeshauptstadt ein Nachteil. Magdeburg liegt zu nah an großen Städten, weswegen seltener Künstler in die Stadt kommen. Warum das so ist, wird von Veranstaltern erklärt.