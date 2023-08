Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Eine Volksstimme-Leserin (Name der Redaktion bekannt) kann ihren Zorn kaum verbergen. Ihr Vater lebt in einem Pflegeheim. „Das wird leider zu einer Kostenfalle“, klagt die Magdeburgerin. Zuletzt seien allein die Investitionskosten auf 750 Euro pro Monat gestiegen. Sie bilden aber nur einen Teil des Eigenanteils, den jeder Heimbewohner zur Unterbringung beitragen muss. Auch an anderer Stelle gehen die Kosten nach oben. Die Familie gerate an die finanzielle Belastungsgrenze.