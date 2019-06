Das Papier zeigt bei weiterem Zuwarten erhebliche Risiken für Patienten und Mitarbeiter gleich in mehreren Häusern auf.

Nach Bekanntwerden schwerer baulicher und hygienischer Mängel in Teilen der Magdeburger Uniklinik hat der Vorstand der Politik Mitte Mai einen detaillierten Plan vorgelegt. Spätestens diese Aktualisierung eines früheren Konzepts vom März 2018 macht deutlich, dass im größten Krankenhaus im Landesnorden akuter Handlungsbedarf besteht.

Dass der Klinik-Aufsichtsrat mit den darin vertretenen Ministerien das Konzept dennoch zur Überarbeitung an den Klinik-Vorstand zurückgab, ist nicht nachvollziehbar. Das Papier zeigt bei weiterem Zuwarten erhebliche Risiken für Patienten und Mitarbeiter gleich in mehreren Häusern auf. Der Aufsichtsrat hätte hier seiner Verantwortung für die Klinik schneller gerecht werden können, auch wenn Details im Papier fehlen mögen. Klar ist aber auch: Mit ihrer Liste bewegt sich die Klinik am Rand dessen, was für das Land leistbar ist. Die Finanzexperten der Fraktionen werden genau prüfen, wo Sparpotenzial besteht. Auch die Klinik wird Kompromisse eingehen müssen.