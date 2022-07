Zeitz/MZ - Trotz Corona-Pandemie und zumeist noch steigender Infektionszahlen treten Lockerungen bei den Corona-Regeln in kraft. Für die Krankenhäuser könnte das die ohnehin angespannte Situation weiter verschärfen. An den beiden SRH-Standorten in Zeitz und Naumburg fehlen momentan jeweils fast 50 Mitarbeiter aufgrund einer eigenen Corona-Erkrankung und etwa noch einmal so viele wegen Quarantäne, wie die Kliniksprecherin Marika Hesse erklärt.