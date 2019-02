7700 Männer und 6500 Frauen sind nach Schätzungen des Krebsregisters im Jahr 2018 an Krebs erkrankt.

Magdeburg (dpa) l 2018 sind in Sachsen-Anhalt nach Schätzungen des Gemeinsamen Krebsregisters der ostdeutschen Länder rund 7700 Männer und 6500 Frauen an Krebs erkrankt. Männer erkrankten am häufigsten an Tumoren an Prostata, Lunge und Darm. Bei Frauen seien die Brustdrüse, Darm und Lunge betroffen, teilte das Krebsregister am Freitag anlässlich des Weltkrebstages (4. Februar) in Berlin mit. Die drei häufigsten Krebserkrankungen hätten bei Frauen wie bei Männern zusammen einen Anteil von rund 50 Prozent.

Deutlich ist den Angaben zufolge, dass die Überlebenszeiten der Erkrankten gestiegen sind. In Ostdeutschland überlebten etwa 58 Prozent der männlichen und 63 Prozent der weiblichen Krebspatienten ihre Erkrankung mindestens fünf Jahre. Ende der 1980er Jahre habe der Anteil bei den Männern noch bei 27 Prozent und bei den Frauen bei 41 Prozent gelegen.

Wichtig sei, dass der Krebs früh diagnostiziert und behandelt werde. Gute Prognosen gebe es etwa bei Prostata- und Brustkrebs. So überlebten 91 Prozent der Prostatapatienten und 86 der Brustkrebspatientinnen mindestens fünf Jahre. Die Überlebensrate bei Tumoren der weiblichen Brust habe sich damit seit Ende der 1980er Jahre um 31 Prozent gesteigert, bei Prostatakrebs sogar verdoppelt. Bei Lungenkrebs hingegen sei die Prognose schlechter. Weil er oft erst im späten Stadium diagnostiziert werde, überlebten nur 16 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen fünf Jahre.