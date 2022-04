Wie es der kleinen Lotti nach der Behandlung in Barcelona ergangen ist und welches große Ziel die Familie hat.

Weissenfels/MZ - „Komm Harry“, ruft die kleine Charlotte ihrem Kater zu. Sie schlingt ihre zarten Arme um das Tier, strahlt herzlich und drückt ihn liebevoll an sich, bevor sie fröhlich in ihr Spielzimmer läuft. Dort steht ihr neues Puppenhaus, welches sie vom Weihnachtsmann bekommen hat. Das dreijährige Mädchen hat es sehr genossen, das Weihnachtsfest und Silvester diesmal zu Hause in Weißenfels verbringen zu können. Im letzten Jahr war das nicht möglich gewesen.