Bei der Razzia in Schönebeck wurde eine Waffenlieferung an Hells Angels vereitelt. Hintergrund sei ein Konflikt mit Magdeburger Bandidos.

Hintergründe zu den Outlaw-Motorradclubs in Sachsen-Anhalt Warum sieht man die Rockergruppen immer seltener? Seit März 2017 greift das sogenannte Kuttenverbot für die Hells Angels und die Bandidos im Rahmen des verschärften Vereinsgesetzes. Die Clubs haben ihre Symbole abgebaut. Sie treten nicht mehr offen in Erscheinung. Sind sie weiter gefährlich? Nach Erkenntnissen der Polizei bewegten sie sich bisher in der Öffentlichkeit zwar unauffällig, stellen aber ein erhebliches kriminelles Potenzial dar. Vor allem im Bereich Rotlicht-Straftaten und im Drogenhandel sollen die Mitglieder aktiv sein. Während es in anderen Bundesländern mehrere Outlaw-Motorradclubs gibt, haben sich Sachsen-Anhalt im Wesentlichen die Bandidos und Hells Angels mit ihren Unterstützern aufgeteilt. Was ist der Unterschied zu den Clans? Die Clubs sind streng organisiert. Sie leben mit weltweit geltenden Statuten. Clans verbindet eher die ethnische oder Familienzugehörigkeit.

Magdeburg l Vor dem Clubhaus in Schönebeck schlugen die Einsatzkräfte am 9. Februar zu: Sie nahmen einen 54-jährigen bereits einschlägig vorbestraften „Red Devil“ aus Niedersachsen fest. Seine Rocker-Gruppe gehört zu den Unterstützern der Hells Angels und die Ware an Bord seines Autos war den Ermittlungen zufolge für die Führung des Motorrad-Clubs bestimmt. Es handelte sich um fünf scharfe Pistolen und 200 Schuss Munition. In der Wohnung und Werkstatt des Mannes fanden die Polizisten später weitere 100 Schuss Munition und einen Schalldämpfer.

Staatsanwalt Hans Christian Wolters aus Braunschweig: „Wir konnten nicht länger warten und mussten zuschlagen, um eine Bewaffnung zu verhindern.“ Aus diesem Grund sei bisher auch noch unklar, was die Hells Angels mit den Pistolen genau vorhatten. Wie die Volksstimme aus Ermittlerkreisen erfuhr, war der Red-Devil-Mann kurz vor seiner Festnahme auf der Rückfahrt aus Tschechien nach Deutschland von LKA-Beamten beschattet worden. Dabei telefonierte der mutmaßliche Waffenhändler mit den Hells Angels, für die die Pistolen bestimmt waren.

Im Clubhaus fanden die Polizisten bei einer zweiten Durchsuchung am 11. Februar weitere 50 Schuss Munition und diverse verbotene Gegenstände wie Schwerter und Nunchaku (zwei Schlaghölzer an einer Kette) sowie gestohlene Baumaschinen. Gegenstand der aktuellen Ermittlungsverfahren ist dabei auch, wofür die Waffen bestimmt waren. LKA-Sprecher Andreas von Koß: „Wir arbeiten eng mit den Kollegen in Niedersachsen zusammen und beobachten die weitere Entwicklung bei uns im Land sehr genau.“ Er könne aber nicht weiter auf Details eingehen.

Opfer schweigt nach Schussverletzung

Seit mehreren Jahren tragen Hells Angels und Bandidos auch in Sachsen-Anhalt immer wieder Fehden aus. Unter anderem wurde vor vier Jahren ein „Angel“ am Hasselbachplatz in Magdeburg von einem Unbekannten angeschossen und schwer verletzt. Obwohl die Schüsse am Tage in dem belebten Kneipenviertel fielen, gab es keine Zeugen. Auch das Opfer schwieg.

Nach einer Verurteilung von drei Magdeburger Hells-Angels-Bossen vor drei Jahren unter anderem wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen mit Bandidos zogen sich die Hells Angels mit ihrem Clubhaus aus Magdeburg zurück und nach Schönebeck um. „Dieser Stachel von damals scheint noch tief zu sitzen“, meint ein Ermittler.

Clubhaus in Aschersleben

Zumal sich die Bandidos, bzw. ihre Unterstützer in Magdeburg aktuell weiter ausbreiten. So kündigt der Unterstützerklub „Banda Este Magdeburg“ die Eröffnung eines eigenen Clubhauses in Aschersleben am 11. Mai an. Nach Erkenntnissen des LKA haben die sogenannten Outlaw-Motorradclubs, deren Anhänger mit der „Gesetzlosigkeit“ sogar kokettieren, etwa 300 Mitglieder. In der Börde und im Harz dominieren die Bandidos, in der Altmark und im Südosten die Hells Angels.

Peter Meißner vom Bund Deutscher Kriminalbeamter warnt vor einer Unterschätzung des Problems: „Es könnte sein, dass wir gerade eine Neustrukturierung der Szene erleben. Die scharfen Waffen dürften zum Verüben von Straftaten gekauft worden sein.“ Einen Motorradführerschein haben übrigens nur noch wenige Gangmitglieder.