Die Polizei hat den Mann am Montag in Staßfurt festgenommen. Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

In Staßfurt hat die Polizei einen flüchtigen Häftling fassen können. Er war im August in Bernburg geflohen.

Bernburg/Staßfurt (dpa) l Die Polizei hat einen seit Monaten gesuchten 29 Jahre alten Straftäter gefasst, der im August aus dem Maßregelvollzug in Bernburg entkommen war. Der Mann sei am Montag nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung in Staßfurt festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher in Bernburg mit. Er wurde in den Maßregelvollzug zurückgebracht. Der 29-Jährige, der als gefährlich gilt, war am 9. August entkommen.

Er saß seit August 2017 in Bernburg eine Freiheitsstrafe wegen versuchten schweren Raubes und Diebstahls mit Waffen ab. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter betreut und gesichert.