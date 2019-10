In Halle (Sachsen-Anhalt) sind bei Schüssen nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

In Halle hat es eine Schießerei gegeben. Es gibt mindestens zwei Tote. Es läuft ein Polizeieinsatz. Es wurde eine Person festgenommen

Halle (vs) l In Halle hat es eine Schießerei mit mehreren Toten gegeben. Bislang geht die Polizei von zwei getöteten Menschen aus. Als Ort wird das Paulusviertel vor der Synagoge angegeben. Wie mz-web.de zuerst berichtete, ist eine Person mit einer Schusswaffe unterwegs gewesen. Die Polizei meldete um 13.45 Uhr die Festnahme eines mutmaßlichen Täters. Ob es weitere Täter gibt, ist laut Polizei bislang unklar.

Die Polizei bestätigte, dass zwei Personen getötet wurden. Sie warnte die Bevölkerung. Bewohner sollen in ihren Wohnungen bleiben und sichere Orte aufsuchen. "Wir fahnden mit Hochdruck", so die Polizei. Der mutmaßliche Täter war mit einem Fahrzeug flüchtig.

Die Stadt Halle warnte Hallenser per Warn-App über die Vorfälle im Paulusviertel und bittet Anwohner in ihren Wohnungen sowie von Fenster und Türen fern zu bleiben, so mz-web.de

Der Täter hat nach Angaben von Bild.de mit einem Sturmgewehr mehrere Schüsse abgefeuert. Er erschoss demnach eine Frau und verletzte mehrere Personen. Er soll sich auf der Flucht in Richtung Leipzig befunden haben. Auch bei Landsberg hat es laut Warnmeldung einen Schusswaffengebrauch gegeben. Der Täter in Halle soll militant gekleidet und vermummt gewesen sein.

Zudem soll eine Handgranate auf den Jüdischen Friedhof geworfen worden sein, so Bild. Heute endet mit "Jom Kippur" der höchste jüdische Feiertag.

Laut MZ werden derzeit alle verfügbaren Polizeieinheiten nach Halle versetzt. Die Behörden gehen von einer „besonderen Lage“ aus. Die Stadt Halle spricht von einer "Amoklage".

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem Fernsehsender ntv, dass er gerade einen Döner kaufen wollte, als er von innen durchs Schaufenster einen militant gekleideten Mann mit Helm und Maske sah. Der Mann hatte demnach ein Sturmgewehr und etwas dabei, das wie eine Handgranate aussah. Die anderen Kunden seien weggelaufen, dann habe es einen Schuss gegeben. Der Mann neben dem Zeugen sackte zusammen. Der Zeuge flüchtete auf die Toilette, wie er ntv erklärte. Dort schrieb er seiner Familie, dass er sie liebe. Später holte ihn die Polizei aus der Toilette.

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof in Halle gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgleitet und verspäten sich, so die Bahn. Der Halt Halle(Saale) entfällt.

Der Text wird laufend aktualisiert.