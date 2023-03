Die Kritik des IWH im Zuge der Ansiedlung von Intel in Magdeburg schlägt weiter Wellen. Der Wirtschaftsminister sucht jetzt das Gespräch. Andere nehmen das IWH unter Beschuss.

Kritik am Wirtschaftsforschungsinstitut IWH spitzt sich weiter zu

Karl Gerhold, geschäftsführender Gesellschafter Getec-Gruppe, übt scharfe Kritik am IWH.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) will sich am Montag (27. März) mit den Spitzen des in Halle angesiedelten Wirtschaftsforschungsinstituts IWH treffen.