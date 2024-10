Beim Landesparteitag der SPD in Quedlinburg (Landkreis Harz) kommt es zu einem überraschenden Auftritt.

Quedlinburg - Gerade erst ist Mandy Schumacher beim SPD-Landesparteitag in Quedlinburg mit einem guten Ergebnis (75 Stimmen) in den Parteivorstand gewählt worden. Dann aber tritt die Bürgermeisterin von Gardelegen am Samstag plötzlich ans Saalmikrofon und sagt: „Ich nehme die Wahl nicht an.“ Das ist ein Paukenschlag.