Immer mehr amerikanische Gewohnheiten schwappen zu uns nach Sachsen-Anhalt. Was steht heute an und wo kann man diese zelebrieren?

Magdeburg l Eines haben Halloween, Football und der Valentinstag am 14. Februar gemeinsam: Alle amerikanischen Traditionen werden mittlerweile auch in Deutschland gefeiert. Weniger bekannt, aber nicht viel weniger beliebt sind folgende Tage, die alle in den Staaten am heutigen 22. Januar gefeiert werden:

Shelfie-Tag

Ein Shelfie ist ein Bild von sich und einem Bücherregal im Hintergrund. Im Jahr 2014 wurde dazu der Tag des Shelfies durch die öffentliche Bibliothek in New York initiiert. Dieser findet jeden dritten Mittwoch im Januar statt. Dieser fällt in diesem Jahr auf das heutige Datum. Aber nicht nur in den USA gibt es viele Büchersammlungen. Unzählige Kommunen und Gemeinden im Land unterhalten Bibliotheken. Fragen Sie vor Ort gerne die Mitarbeiter, mit welchem Buch sie am besten ein Selfie machen können. Eine Liste der hauptamtlichen öffentlichen Bibliotheken der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt finden Sie hier.

Der Tag des Punktmuster

Woher dieser eigentümliche Brauch stammt, ist nicht eindeutig zu klären. Immerhin seit dem Jahr 2017 veranstalten die Disney-Vergnügungszentren in den USA besondere Feiern. Im Mittelpunkt steht die berühmteste Punktträgerin der Welt: Minnie-Mouse. Doch egal ob USA, Harz, Stendal, der Salzlandkreis oder die Altmark: Punktmuster im Büro kommen heute auf jeden Fall gut bei den Kollegen an.

Der Tag der scharfen Saucen

Warum der Tag der scharfen Sauce auf den 22. Januar fällt? Na weil es kalt ist! Und scharfe Sauce wärmt von innen. Eine bekannte Bratwurstbude am Magdeburger Hasselbachplatz hat verschiedene scharfe Saucen im Angebot. Das perfekte Abendessen nach der anstrengenden Schicht. Wenn nicht heute, wann dann?

Beantworte-die-Frage-deiner-Katze Tag

Vermutlich geht diese ganz besondere Idee auf das US-amerikanischen Ehepaar Ruth und Thomas Roy zurück, die diesen Tag um das Jahr 2003 initiiert haben. Nicht ganz in Sachsen-Anhalt, aber in Berlin gibt es laut Google-Recherche sogar eine Katzenpsychologin, die bei Übersetzungsschwierigkeiten behilflich sein könnte. Dann mal los: Beantwortet die Fragen eurer Katzen!