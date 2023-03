Intel plant in Magdeburg zwei neue Chipfabriken. Unklar ist bislang die Höhe der Subvention.

Magdeburg - Intel hatte für den Bau der ersten beiden Halbleiter-Fabriken mit 3000 Mitarbeitern in Magdeburg zunächst Baukosten von knapp 24 Milliarden Euro kalkuliert. Der Konzern selbst würde 17 Milliarden Euro investieren, hinzu käme eine Subvention von 6,8 Milliarden Euro, die Deutschland beisteuern will. Wegen der anhaltend hohen Inflation sind die Kosten aber gestiegen. Zuletzt war die Rede davon, dass Intel nunmehr 10 Milliarden Euro Subventionen fordere – was der Bund aber ablehnt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte gesagt, man lasse sich nicht „erpressen“.