Enkeltrick in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Als Ende Oktober ein 71-jähriger Magdeburger einer Mitarbeiterin des Amtsgerichtes eine größere Menge Goldunzen auf den Tisch packt, ist sie zunächst irritiert. Im weiteren Gespräch stellt sich heraus: Der Mann wollte die Wertanlage in Höhe eines unteren sechsstelligen Bereichs als Kaution für seinen Sohn hinterlegen, der angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall im Ausland verursacht habe. Eine Frau sei dabei ums Leben gekommen. Der Unbekannte sagte ihm in einem sogenannten „Schockanruf“, dass er nur durch die Hinterlegung der Kaution am Amtsgericht eine Haft abwenden könne. Beherzt nahm der Senior sein Erspartes und ging zum Gericht, statt auf weitere Anweisungen oder einen „Abholer“ zu warten. Dieses Missverständnis ist sein Glück.