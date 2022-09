Landgericht Magdeburg 76-jähriger Halberstädter muss nach Totschlag an Ehefrau in geschlossene Psychiatrie

Ein 76-Jähriger Halberstädter kommt in den Maßregelvollzug. So lautet das rechtskräftige Urteil am Magdeburger Landgericht am Mittwoch (21.9). Er hatte im Zustand der Schuldunfähigkeit seine Frau getötet.