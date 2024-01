Rechtes Treffen in Potsdam

Ulrich Siegmund, AfD-Co-Fraktionschef im Magdeburger Landtag, muss nach der Teilnahme an einem Treffen rechter Politiker um seinen Posten als Sozialausschussvorsitzender bangen.

Magdeburg - Nach seiner Teilnahme an einem Treffen rechter Politiker und Unternehmer in Potsdam, bei dem die massenhafte Abschiebung von Menschen mit ausländischer Herkunft erörtert worden sein soll, muss AfD-Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund um seinen Posten als Vorsitzender des Sozialausschusses im Landtag bangen.

Koalition bereitet Abwahlantrag vor / Siegmund soll vor Ältestenrat gehört werden

Wie die CDU-Fraktion am Abend mitteilte, bereiten die Koalitionsfraktionen einen Abberufungsantrag vor. Eine Entscheidung könnte in der Landtagssitzung im Februar fallen. Voraussetzung wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Siegmund soll vorher aber Gelegenheit erhalten, sich vor dem Ältestenrat des Landtags zu äußern – das wohl schon am Donnerstag. Nach Volksstimme-Informationen soll der Wunsch, dem AfD-Politiker Gelegenheit zu geben, sich vor dem Gremium zu erklären, dabei aus Teilen der CDU-Fraktion gekommen sein.

Die Teilnahme von Herrn Siegmund an einem Treffen, bei dem über die Umsiedlung von Migranten sinniert wurde, ist empörend. Guido Heuer, Fraktionschef CDU im Magdeburger Landtag

„Die Teilnahme von Herrn Siegmund an einem Treffen, bei dem über die Umsiedlung von Migranten sinniert wurde, ist empörend“, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer. Wieder einmal zeige sich, welch Geistes Kind die AfD sei.

Bei dem Treffen im November in einer Villa in Potsdam sollen der langjährige Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner, sowie weitere Redner Pläne für die Abschiebung von Millionen von Menschen aus Deutschland vorgestellt haben. Das berichtete das Journalisten-Netzwerk „Correctiv“. Auch deutsche Staatsbürger mit ausländischem Hintergrund sollten demnach einbezogen werden.

Siegmund lässt Teile von „Correctiv“-Bericht über Anwälte zurückweisen

Siegmund soll laut Bericht bei dem Treffen unter anderem gesagt haben, man müsse in Sachsen-Anhalt dafür sorgen, dass es „für diese Klientel möglichst unattraktiv werde“, hier zu leben. Mit seiner Aussage konfrontiert, betonte Siegmund, er sei als Privatperson und nicht in seiner Funktion als AfD-Abgeordneter beim Treffen gewesen.

Später ließ er über Rechtsanwälte mitteilen: „Der Vorwurf, ich würde Menschen deutscher Staatsangehörigkeit abschieben wollen, ist absurd.“ Gleiches gelte für angeblich geplante Abschiebungen von Menschen, die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Abschiebungen sollten lediglich nach geltender Gesetzeslage konsequent und rechtskonform durchgeführt werden. Dies betreffe vor allem Menschen, die illegal hier seien, gegen Gesetze verstoßen oder gar Straftaten begehen.

SPD, Grüne und Linke haben bereits Abberufung gefordert

SPD, Grüne und Linke sahen bereits vergangene Woche nur eine mögliche Konsequenz aus dem Correctiv-Bericht: So forderte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle den Rücktritt Siegmunds als Sozialausschussvorsitzender. Linke-Fraktionschefin Eva von Angern bekräftigte gestern, ihre Fraktion würde sich einem Abberufungsantrag der Koalition anschließen: „Es ist deutlich geworden, dass Herr Siegmund eine Politik vertritt, die vielen Menschen in unserem Land Angst macht.“ Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sagte: „Für uns ist Herr Siegmund als Vorsitzender des für Integration zuständigen Ausschusses untragbar geworden.“ Die Hürden für ein Abberufungsverfahren sind hoch. Eine Mehrheit des Landtags muss zunächst einen Antrag dafür mittragen. Er ist drei Wochen vor der Abstimmung zu stellen. Notwendig für die Abberufung selbst ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Bei 97 Abgeordneten wären das 65 Parlamentarier.

Ein erfolgreiches Abwahlverfahren hatte es in der vergangenen Legislatur gegen den AfD-Politiker Daniel Roi als Vorsitzender der Enquetekommission „Linksextremismus“ gegeben. Zuvor war ein zehn Jahre altes Foto bekannt geworden, das Roi im Block einer Neonazi-Demo in Dresden zeigte.