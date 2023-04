Landesparteitag AfD Sachsen-Anhalt möchte „Dexit“ auf den Weg bringen und will die EU „vernichten“

Sachsen-Anhalts AfD hat am Samstag in Weißandt-Gölzau (Anhalt-Bitterfeld) auch ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Garniert mit viel Kritik an der EUund der Flüchtlingspolitik. Freundlich wurde mit Russland umgegangen.