Jetzt einschalten
Gefahr von Vetternwirtschaft und Scheinjobs 16 Mitarbeiter für eine AfD-Abgeordnete: Debatte um Obergrenze im Landtag entfacht
Sachsen-Anhalts Landtag will bald das Abgeordnetengesetz ändern. Es geht um Filz und die Gefahr von Scheinjobs. Wer beschäftigt wie viele Mitarbeiter? Der Volksstimme liegt die Liste vor.
Aktualisiert: 20.02.2026, 19:32
Magdeburg. - Der Volksstimme liegt jetzt die Liste aller Landtagsabgeordneten mit der jeweiligen Zahl ihrer Mitarbeiter vor. Diese Mitarbeiter werden aus der Staatskasse finanziert. Die vollständige Liste können Sie hier einsehen: So viele Mitarbeiter haben die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt.