Aktuelle Corona-Lage Sachsen-Anhalt: Inzidenzwert ähnlich zum Vortag - zehn neue Todesfälle

Magdeburg (vs). Das Sozialministerium meldet auf Daten des RKI am Dienstag, 11. Mai 2021, insgesamt 166 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Zehn neue Todesfälle sind im Land zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 125,6 - ein minimaler Unterschied gegenüber dem Vortag wo er mit 125,9 beziffert wurde. Seit Beginn der Pandemie gab es 94.714 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt.

Die Neuinfektionen verteilen sich folgendermaßen:

Altmarkkreis Salzwedel 3

Anhalt-Bitterfeld 7

Börde 12

Burgenlandkreis 3

Landkreis Harz 47

Jerichower Land 9

Mansfeld-Südharz 20

Saalekreis 12

Salzlandkreis 2

Stendal 38

Wittenberg 2

Dessau-Rosslau 0

Halle 3

Magdeburg 8

Situation in den Krankenhäusern



Derzeit sind 117 Intensiv- und Beatmungsbetten mit Covid-19-Patienten belegt. 76 dieser Patienten müssen beatmet werden.

Es sind 10 neue Sterbefälle (LK Harz (1), LK Jerichower Land (1), LK Mansfeld Südharz (1), LK Saalekreis (3), LK Salzlandkreis (1), LK Stendal (1), SK Dessau-Roßlau (1), SK Halle (1)) dazugekommen.



Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten