Anklage: Magdeburger Shisha-Bar-Betreiber soll Feuer selbst gelegt haben

Magdeburg - In der Nacht zum 13. Juli 2020 zieht dichter Qualm durch das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. Die Shisha-Bar im Erdgeschoss steht in Flammen. Feuerwehrleute sind schnell zur Stelle und können acht Menschen über eine Drehleiter aus dem Haus retten. Ein weiterer Mieter wird über eine Steckleiter aus dem unteren Geschoss geholt, weil durch den giftigen Qualm eine Flucht über das Treppenhaus nicht mehr möglich ist. Später hält die Feuerwehr in ihrem Bericht fest: Alle wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Die Mieter mussten vorübergehend bei Freunden und Verwandten untergebracht werden. Insgesamt hat die Feuerwehr damals den Schaden auf rund 40 000 Euro geschätzt.