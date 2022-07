Arzneimittelproduktion & Gasversorgung Deshalb besucht Annalena Baerbock ein Pharma-Werk in Barleben

Mehrere Tage reist Außenministerin Annalena Baerbock derzeit durch Deutschland. Ziel: Bürger und Schlüsselakteure in das Projekt einer Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung einzubinden. Am Donnerstag war die Grünen-Politikerin in Barleben zu Besuch - viel Zeit für Fragen der Öffentlichkeit blieb dabei nicht.