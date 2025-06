offEFba-I4f412c4pe4pb2bw882

Dekubitus, zu wenig Flüssigkeit bei Demenz, kritische Arzneimittelgabe: Bei der Qualität der Pflege in Heimen gibt es zwischen den 16 Bundesländern erhebliche Unterschiede. Das geht aus einer Analyse des wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK (WIdO) hervor, deren Ergebnisse in einem „Qualitätsatlas Pflege“ zusammengefasst worden sind. Deutschlandweites Problem ist demnach die fehlende augenärztliche Vorsorge bei bekannter Diabetes-Diagnose: Im Bundesschnitt fehlte die jährliche Kontrolluntersuchung 2023 bei gut 79,15 Prozent der Pflegeheimbewohner mit Diabetes. Auch in Sachsen-Anhalt war das bei 78,78 Prozent der Betroffenen der Fall. Am schlechtesten schnitt mit 84,95 Prozent Hessen ab, am besten Berlin mit immer noch 54,55 Prozent der Betroffenen ohne Kontrollbesuch beim Arzt.

Dekubitus - 12 Prozent der Heimbewohner im Land betroffen

Ein Problem ist auch das Auftreten sogenannter Druckgeschwüre (Dekubitus), die zu lang andauernden offenen Wunden werden und zu schweren Infektionen führen können. In Sachsen-Anhalt waren 2023 genau 12,28 Prozent der Heimbewohner von einem Dekubitus betroffen (Bundesschnitt 12,49 Prozent). Am seltensten kam es in Hessen zu Dekubitus-Fällen (10,94 Prozent der Heimbewohner), am häufigsten in Berlin (15,23 Prozent).

Dauergabe von Schlafmitteln

Auf mehreren Feldern sticht Sachsen-Anhalt in der Auswertung positiv heraus. So weist das Land bei der Dauergabe von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, die das Risiko von Sucht, Ängsten und Depressionen bergen, deutschlandweit den niedrigsten Wert auf: Bei lediglich 2,9 Prozent der Heimbewohner wurde die Dauergabe solcher Mittel 2023 registriert. Im Saarland war das bei 15,88 Prozent der Fall und damit mehr als doppelt so häufig wie der Bundesschnitt (7,14 Prozent). Auch beim Einsatz von für ältere Menschen ungeeigneten Medikamenten schneiden die Heime im Land im Ländervergleich am besten ab. Durch Stürze bedingte Krankenhauseinweisungen kommen in Sachsen-Anhalt im Vergleich ebenfalls selten vor.

Abrechnungsdaten von 350.000 Pflegeheimbewohnern in Sachsen-Anhalt ausgewertet

Für die Auswertung wurden die Abrechnungsdaten von 350.000 Pflegeheimbewohnern untersucht. Der Atlas (qualitaetsatlas-pflege.de) lässt dabei auch Vergleiche auf Kreisebene zu. Nach Angaben des wissenschaftlichen Instituts der AOK lassen sich bundesweit bei allen Indikatoren im Vergleich zu früheren Jahren – die Zeitreihen reichen bis 2017 zurück – indes kaum Verbesserungen erkennen.

„Die Auswertungen machen deutlich, wie sinnvoll und wichtig es ist, mithilfe der Routinedaten von Kranken- und Pflegekassen Probleme in der Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe transparent zu machen“, sagte Marion Strickmann, Leiterin des Geschäftsbereichs Pflege der AOK Sachsen-Anhalt zur Untersuchung. Die Akteure sollten die Analyse nutzen, um an Verbesserungen zu arbeiten.

Heimaufsicht stellte zuletzt mehr als 1.100 Mängel im Land fest

Auf Seiten der Behörden untersucht die beim Landesverwaltungsamt angesiedelte Heimaufsicht Mängel in Pflegeeinrichtungen. Zuletzt stellte die Behörde für das Jahr 2023 insgesamt 1.145 Mängel fest – deutlich mehr als noch ein Jahr zuvor (742). Als Grund gab die Aufsicht auch an, dass die regelmäßigen Prüfungen von Heimen erst 2023 wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht hätten. Anders als andere Bundesländer veröffentlicht Sachsen-Anhalt die Qualitätsberichte der Heimaufsicht nicht. Grund sind Rechtsunsicherheiten nach Gerichtsurteilen aus dem Jahr 2014.

In Sachsen-Anhalt gab es 2023 rund 39.000 Pflegeplätze in 693 stationären Einrichtungen.