Berlin. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes hat für manche Bundestagsabgeordnete unangenehme Folgen. Wie die Berliner Zeitung der Tagesspiegel berichtet, kursiert auf dem bei Querdenkern und Verschwörungstheoretikern beliebten Nachrichtendienst Telegram eine Todesliste. Auf dieser Liste stehen Namen der Abgeordneten, die nicht gegen die Neufassung des Gesetzes gestimmt haben.

Davon betroffen sind anscheinend auch Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt. Katrin Budde, Landesvorsitzende der SPD, teilt der Volksstimme auf Nachfrage mit, dass sie vermutet, dass auch ihr Name auf der Liste vermerkt ist, da auch sie sie der Gesetzesänderung zugestimmt habe.



Budde zeigte sich geschockt von der "Verrohung der politischen Kommunikation". Es sei zu spüren, wie "die Angriffe durch "rechts", ob sprachlicher Natur oder auch durch Angriffe auf Bürgerbüros" zunehmen. Budde lässt sich davon in ihrer Arbeit allerdings nicht beeinflussen oder einschüchtern. Sie sagt: "E-Mails mit Gewaltandrohungen werden zur Anzeige gebracht, Bedrohungen in den sozialen Medien ebenso."



Die Grünenabgeordnete Steffi Lemke berichtet, dass sie am Mittwochmorgen aus der Zeitung von der Liste erfahren habe. Derzeit gebe es aber keine Informationen, ob auch Lemke auf der Liste genannt wird, so eine Sprecherin von Lemkes Büro.

Die Unionsabgeordnete Heike Brehmer war der Abstimmung im Bundestag fern geblieben, da sie sich derzeit wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne befinde, teilte sie am Mittwoch mit. Der Bericht aus der Zeitung sei ihr bekannt, die Liste oder deren Inhalt aber nicht, so Brehmer.



Viele CDU-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt hatten sich gegen die Neufassung ausgesprochen, werden demzufolge nicht auf der Liste stehen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Verfasser der Liste um einen Einzeltäter handeln. Das Bundeskriminalamt geht von derzeit von keiner erhöhten Gefährdungslage aus.