Politiker streiten über Heizungsverbote und Dämmzwang. Die Volksstimme hat Experten in Sachsen-Anhalt gefragt, was eine energetische Sanierung eines Einfamilienhauses kostet.

Magdeburg - 674 000 Wohnungen werden in Sachsen-Anhalt mit Gas oder Öl beheizt. Zwei von drei Haushalten hängen am fossilen Brennstoff. Die Ampel-Koalition will, dass fossile, klimaschädliche Heizungen schrittweise vom Markt verschwinden. Laut einem ersten Gesetzentwurf sollen neue Anlagen mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden – reine Öl- und Gasheizungen wären verboten. Darüber wird derzeit in der Regierung noch gestritten. Es geht um längere Fristen, Abwrackprämien und Ausnahmen, falls eine Umrüstung unwirtschaftlich ist.