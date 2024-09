Bildungsministerium legt Gesetzentwurf vor Aus für kleine Schulen in den Großstädten in Sachsen-Anhalt?

Das Magdeburger Bildungsministerium will am Dienstag einen Gesetzentwurf für größere Anfangsklassen in den Großstädten ins Kabinett einbringen. Politiker warnen bereits vor den Folgen, sollten die Pläne so umgesetzt werden.