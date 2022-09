Aus für Luftfilter wegen Energie-Krise?

Ein Luftfilter steht im Klassenraum. Geht es nach dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau, sollen diese nur noch sparsam genutzt werden - um Energie zu sparen.

Magdeburg - Schulträger in Sachsen-Anhalt haben teils mit Unverständnis auf Aufforderungen des Bundesumweltamts in Dessau reagiert, Luftfiltergeräte in Klassenräumen nur, wenn unbedingt notwendig, einzusetzen.