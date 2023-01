Autobahn-Vorschau 2023 A 14-Nordverlängerung: Abschnitt bis Lüderitz bei Stendal - Wetter sorgt für Schwierigkeiten

In diesem Jahr werden in der Altmark sowie in Magdeburg große Verkehrsbauten freigegeben. Wie der aktuelle Stand der Fahrbahn zwischen Tangerhütte und Lüderitz ist.