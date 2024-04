Ein Blick auf die Gleisanlagen am Magdeburger Bahnhof: Der gelb markierte Abschnitt wird komplett erneuert. Abgerissen und neu gebaut werden die Brücken an der Hallischen Straße in der Nähe des Hasselbachplatzes (1) und an der Carl-Miller-Straße unweit des Freibads (2). Außerdem errichtet die DB auf beiden Seitender Strecke bis zur Erich-Weinert-Straße beim Kulturhaus AMO (3) vier Meter hohe Lärmschutzwände.

