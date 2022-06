Baukosten in Sachsen-Anhalt steigen rasant - Preise könnten noch teurer werden

Russlands Krieg gegen die Ukraine dürfte die ohnehin stark gestiegenen Kosten fürs Bauen in Ostdeutschland weiter in die Höhe treiben. Meldungen von Firmen im Land und Zahlen des Bauindustrieverbands Ost zeigen eine deutliche Preisspirale nach oben – schon seit der Pandemie. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Magdeburg - „Die Lage ist angespannt“, sagt Sven Häselbarth am Mittwoch der Volksstimme. Der 50-Jährige ist Geschäftsführer bei der „Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bauunternehmung KG“, einem kommunalen Tiefbauunternehmen mit 300 Beschäftigten. „Die Preise für Materialien und Kraftstoff steigen täglich, teilweise müssen wir um die Verfügbarkeit bangen“, ergänzt er. Vereinzelt würden gar Verträge aufgekündigt – unter Berufung auf höhere Gewalt wegen des Krieges in der Ukraine, so bei Asphalt. Für Stahl kriege er nur noch Tagespreise, so Häselbarth. „Wir gehen hier voll ins Risiko, irgendwann geht das aber ans Geld.“ Der Ukraine-Krieg ist dabei nur die jüngste Zuspitzung. Schon die Corona-Pandemie hatte das Bauen in Sachsen-Anhalt wie bundesweit erheblich teurer werden lassen. Innerhalb eines Jahres schnellten die Preise für wichtige Materialien zuletzt in die Höhe: