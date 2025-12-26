125 Kiefern und Birken sind weg. Aber nicht aus Versehen. Sondern planvoll - weil im Wald etwas ganz Besonderes entstehen soll. Bürger sind entsetzt.

Behörden lassen in Gommern 125 Bäume fällen - nun reagiert der Umweltminister

Am Osterberg in Gommern: Die Bäume mussten weg. Die Behörden erklären, die Bürger schütteln den Kopf.

Magdeburg - In Gommern erlebten Einwohner in diesem Jahr Naturschutz auf höchstem Niveau – so hoch, dass es viele nicht verstehen. „Der Normalbürger jedenfalls kann das nicht fassen“, sagt Bürgermeister Jens Hünerbein. Beim Landratsamt in Burg hat er sich beschwert. Das Landesamt für Hochwasserschutz ist beteiligt. Selbst der Umweltminister hat sich auf Nachfrage der Volksstimme eingeschaltet. Was ist da nur passiert?