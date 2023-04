Magdeburg - Elf Jahre nach dem Mord an der 77-jährigen Christa S. aus Wegeleben sind am Dienstag die Plädoyers am Magdeburger Landgericht gehalten worden. Im Fokus steht ein 35-Jähriger. Die Ermittler kamen in dem Cold Case wegen der am Opfer hinterlassenen DNA-Spuren auf den Angeklagten. Ein Reihentest bei rund 900 Männern aus dem Umkreis des Ortes brachte schließlich den Durchbruch. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen Mordes, die Verteidigung Freispruch. Ein Urteil dazu wird am 27. April erwartet.

